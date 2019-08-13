В Белоруссии впервые за 20 лет диагностировали сибирскую язву у лошади

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Первый за 20 лет случай заболевания лошади сибирской язвой зарегистрирован в Белоруссии. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ольга Котишевская.

"Действительно, 10 августа на территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель, - сообщила она. - Очаг заболевания ликвидирован, ситуация спокойная". По ее словам, в последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся мероприятия "по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных". Ранее сообщалось, что труп павшего животного сожгли. Как лошадь заразилась, пока неизвестно, вопросом занимаются специалисты. По словам Ольги Котишевской, на это может уйти до месяца.

В Столинском районном центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что у людей из деревни Хотомель случаев заболевания сибирской язвой не зарегистрировано.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Человеку передается через мясо инфицированных животных и продукты их переработки.