Хавьер Бардем поддержал судно испанской НПО с мигрантами на борту

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Испанский актер Хавьер Бардем призвал власти пиренейского королевства убедить страны ЕС распределить мигрантов с судна неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms.

Судно с нелегалами на борту уже более 10 дней ждет разрешения на то, чтобы высадить их в порту какой-либо страны. НПО распространила в Twitter видеозапись, на которой Бардем выражает свою поддержку команде Open Arms и мигрантам. "Испания - это справедливая и правильная страна", - считает актер. В этой связи он призвал исполняющего обязанности председателя правительства королевства Педро Санчеса возгласить "процедуру распределения всех спасенных по разным странам ЕС".

В настоящий момент на судне находятся более 150 нелегалов. Ранее актер Ричард Гир лично доставил продукты мигрантам.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

50-летний Хавьер Бардем является обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Его супругой является известная актриса Пенелопа Крус. На счету Бардема десятки фильмов, среди которых можно выделить "Живая плоть" (Carne tremula, 1997), "Вики Кристина Барселона" (Vicky Cristina Barcelona, 2008), "Эскобар" (Loving Pablo, 2017) и другие.

