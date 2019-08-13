ABC: в Чикаго начали разбирательство из-за того, что сотрудник полиции подвез Халка Хогана

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководство полиции Чикаго (штат Иллинойс) начало разбирательство в связи с тем, что один из ее сотрудников подвез на служебном автомобиле рестлера и актера Халка Хогана. Об этом сообщил телеканал ABC.

Хоган в начале этого месяца разместил в своем Facebook видео, сделанное его менеджером Джимми Хартом в салоне полицейского автомобиля. На записи видно, что машина едет с включенной звуковой сиреной по территории международного аэропорта О'Хара вдоль ряда авиалайнеров. За рулем - страж порядка в форме, Хоган сидит на переднем пассажирском сиденье, Харт - на заднем.

"У моего Uber есть сирена", - говорит Хоган, имея в виду возможность поездки на частном автомобиле, вызванном с помощью сервиса Uber. "Мы любим полицейское управление Чикаго", - добавляет со смехом Харт. Как видно на записи, Хоган призывает к осторожности водителя, который делает опасные маневры.

Запись привлекла внимание пользователей социальной сети. Позже руководство полиции города заявило, что не было осведомлено о поездке Хогана на данном автомобиле. Оно лишило сотрудника, который подвез рестлера, права пользоваться машиной на территории аэропорта, а также начало в отношении него служебное расследование. В свете скандала видео было удалено из Facebook Хогана.

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) считается одним из самых известных в США рестлеров. Он неоднократно становился обладателем разнообразных чемпионских титулов, касающихся постановочных боев без правил. Хоган снимался в фильмах и различных телесериалах, где нередко играл самого себя.