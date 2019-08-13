Пострадавших в ДТП с "Уралом" в Дагестане перевели в Москву

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Военных, пострадавших 24 июля в аварии с участием "Урала" в Дагестане, перевели в Москву на дальнейшее лечение. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Республиканской клинической больнице.

"Оба госпитализированных переведены в Москву [на дальнейшее лечение]. Состояние одного, которому была проведена трепанация черепа с удалением гематомы, было удовлетворительное, он был в сознании, мог передвигаться и говорить. Второй также переведен в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

24 июля "Урал" с военными опрокинулся на федеральной дороге около села Калиновка на территории Тарумовского района Дагестана. Пострадали восемь человек, трое из которых были госпитализированы. Впоследствии одного из них выписали.