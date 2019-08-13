В Австралии экологи сообщили о стремительном снижении численности утконосов

В 2016 году утконос был занесен в список редких и исчезающих видов Австралии со статусом "под угрозой исчезновения", однако истинная численность этих скрытных животных долгое время оставалась предметом дискуссий. В январе 2019 года, в рамках совместного проекта UNSW и австралийского исследовательского совета было предпринято масштабное исследование для установления численности утконосов и анализа состояния популяции. Данные, полученные экологами на местах обитания животных, были сопоставлены с записями о численности утконосов за последние 250 лет.

"Полученные данные свидетельствую о значительном уменьшении популяции и сокращении ареала утконосов. Ранее, как раз из-за отсутствия анализа исторических данных о численности этих животных, мы не могли понять, насколько быстро и значительно уменьшается их популяция, но изучение и сопоставление информации за последние два с лишним столетия, дает нам серьезные поводы для беспокойства. Еще 200 лет назад в наших реках насчитывалось до 300 тыс. животных, а сегодня мы теряем утконосов и значительно быстрее, чем принято считать", - рассказала научный руководитель исследования, кандидат наук UNSW Танил Хоук.

По словам ученых, до начала прошлого века на численность утконосов существенно влияла охота - животных отстреливали ради их красивого и теплого меха, однако уже более ста лет этот зверь не является предметом промысла и отстрел утконосов полностью запрещен.

"К сожалению, и сегодня существует множество причин для снижения их численности: регулирование рек, строительство плотин, разрушение привычных мест обитания, загрязнение водоемов, агрессивный вылов рыбы и так далее, словом, нам пора предпринять активные действия для сохранения наших культовых животных", - пояснил исследователь UNSW доктор Гилад Бино.

По мнению исследователей, зафиксированная в 2016 году численность утконосов в более чем 50 тыс. особей - довольно приблизительна и, скорее всего, реальное число животных уже тогда было меньше - порядка 30 тыс. Современные данные выглядят еще хуже: за шесть месяцев наблюдений во многих реках исследователи так и не встретили ни одного утконоса, и это позволяет им оценивать сегодняшнюю численность этих животных примерно в 18-20 тыс. особей. Экологи убеждены, что столь масштабное сокращение должно вызвать большую обеспокоенность не только в научных кругах, но и в правительстве страны, поскольку очевидно, что требуются срочные меры для сохранения этого удивительного и загадочного вида.