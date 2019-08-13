Уровень Амура в Хабаровском крае может подняться до 680 см

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/.Гидрологи скорректировали прогноз по паводку на Амуре в Хабаровском крае в сторону увеличения - до 680 см с учетом влияния на регион тайфунов из Японии и Китая. Об этом сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник руководитель Дальневосточного Гидрометцетра Вячеслав Паршин.

Ранее гидрологи сообщали, что уровень воды в Амуре при прохождении гребня паводка должен был подняться до 550-600 см. Власти и спасатели при этом проводили превентивные мероприятия из расчета на 650-700 см. Во вторник утром уровень достиг отметки в 560 см, подтопило 11 дворов в городе, нижнюю часть набережной и более 1,3 тыс. дач на островах у города.

"Гидрологическую обстановку в городе осложнят два тайфуна, смещающихся с территории Китая и Японии. В связи с этим на следующей неделе мы ждем повторное повышение уровня по Хабаровску в диапазоне от 630 до 680 см", - сказал Паршин.

Пик паводка у Хабаровска ожидается не 12-14 августа, как сообщалось ранее, а 19-23 августа. Тайфун из Китая принесет сильные дожди в Еврейскую АО и в бассейн Сунгари 14-15 августа, а затем и в Хабаровский край. Ожидается, что в этих числах в регионе выпадет до 30-50 мм осадков. После этого в крае пройдут ливни от тайфуна "Кроса", который должен выйти в Японское море 16-17 августа, отметил Паршин. На территорию края тайфун не придет, но влияние окажет - ожидается выпадение 30-70 мм осадков в Ванинском и Советско-Гаванском районах, где также прогнозируется ветер до 25 м в секунду.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в районах в нижнем течении Амура разработают новый план ликвидации возможных последствий ЧС. В каждом муниципалитете корректируются меры реагирования. Так, в краевой столице дополнительно будет укреплена часть набережной стадиона имени Ленина в районе яхт-клуба. Там сделают барьеры из мешков с песком. Сейчас специалисты изучают план города для того, чтобы определить какие места еще могут попасть в зону риска.

Новый прогноз составлен и для Комсомольска-на-Амуре, паводок там ожидается 25-29 августа с отметками в 630-680 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 550 см.