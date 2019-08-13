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Северный Кавказ

Более 1 тыс. человек посетили концерты Росгвардии на Кавминводах

Выступления прошли в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Благотворительная акция Росгвардии "Краповый десант" завершилась в городах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Концерты посмотрели более тысячи человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"Концерты собрали очень много зрителей, потому что было четыре дислокации в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске. В частности, в санатории "Пикет" в Кисловодске концерт посмотрели 250 детей и взрослых, основная часть - дети, эвакуированные из Иркутской области. В доме культуры №1 в Пятигорске выступление артистов собрало 270 зрителей, концерт на Театральной площади в Ессентуках - около 200 человек, в санатории "Дон" - 150 зрителей. Также был концерт в воинской части в Пятигорске для членов семей военнослужащих, там было человек 150", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод выступали артисты Герман Грач, певица Мали, Юрий Смыслов и другие. Они исполнили хиты и новые композиции.

Росгвардия не первый раз проводит концерты на Северном Кавказе. В феврале благотворительные акции прошли в Нальчике, Пятигорске и Владикавказе.

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