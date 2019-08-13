Новыми полномочиями в отношении мемориалов планируют наделить правительство Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Законопроект о наделении правительства Санкт-Петербурга новыми полномочиями в сфере увековечивания памяти погибших защитников Отечества внесен в городской парламент, сообщили во вторник в пресс-службе петербургского Законодательного собрания.

"Законопроект, внесенный временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым, предлагает наделить правительство города новыми полномочиями, предусмотренными федеральным законом "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". Среди них - государственный учет воинских захоронений, принятие решений о перезахоронении останков погибших, захоронение останков, обнаруженных в ходе поисковых работ, определение порядка проведения поисковых работ на территории города и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Законопроект также предполагает наделение правительства города полномочиями по содержанию и благоустройству воинских захоронений и мемориалов, обеспечению их сохранности и их восстановлению, за исключением объектов в ведении внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - городов и поселков.

"[Законопроект] создает устойчивую законодательную базу для системной работы по этому ключевому для государства направлению, четко определяет полномочия правительства города и регламентирует деятельность поисковых отрядов на территории Санкт-Петербурга", - приводят в пресс-службе комментарий председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Он также напомнил, что ранее городской парламент совместно с представителями поисковых отрядов подготовил инициативу о принятии федерального закона о внесении изменений в Закон РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". "В случае принятия закон позволит регионам не просто выполнять требования федерального законодательства, но и осуществлять собственное правовое регулирование в сфере обеспечения сохранности воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества", - отметил Макаров.

В пояснительной записке к внесенному законопроекту отмечается, что в разработке документа принимали участие представители нескольких комитетов города, а также администраций районов Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных образований и Западного военного округа Вооруженных Сил РФ.