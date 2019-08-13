Суд начнет рассматривать иск Алибасова к производителю "Крота" и "Ашану" 29 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 29 августа проведет беседу по иску продюсера Бари Алибасова на 100 млн рублей к производителю средства для прочистки труб "Крот" и гипермаркету "Ашан", где было приобретено чистящее средство. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Пресненский районный суд Москвы на 12:45 мск 29 августа назначил проведение беседы по иску в интересах Алибасова", - сказала представитель суда.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Андрей Комиссаров, представляющий интересы истца, ответчиками по иску заявлены производитель жидкого средства ООО "АМС Медиа" и гипермаркет "Ашан", в качестве третьего лица со стороны ответчика заявлена прокуратура. По словам юриста, моральный вред продюсер оценил в 85 млн рублей, ущерб, причиненный его здоровью, в 15 млн рублей.

Как отмечается в свою очередь в сообщении "Ашана", компания имеет все необходимые документы, выданные уполномоченными органами и подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот". "Ашан" заявляет, что соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров. В договоре поставки получены гарантии поставщика о том, что товар соответствует всем требованиям в отношении качества и безопасности, говорится в сообщении компании.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Н. В. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы. По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением принял бутылку с чистящим средством за питьевой йогурт.