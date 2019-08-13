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В Испании из-за забастовки отменены более 300 поездов

Сотрудники железнодорожных служб требуют увеличения штата служащих и сокращения рабочего дня

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

Организует стачку профсоюз "Генеральная конфедерация труда". Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования, грузовых составов. Испанские власти обязали железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Ожидается, что стачки вновь пройдут в конце августа и начале сентября. Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения рабочего дня.

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