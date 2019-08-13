В Чечню из Иордании прибыли 150 потомков выходцев из республики

ГРОЗНЫЙ, 13 августа. /ТАСС/. Потомки выходцев из Чечни, проживающие в Иордании, прибыли на родину. 150 молодых людей посетили достопримечательности региона, сообщил на своей странице в "Вконтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По моему приглашению в Чечню из Иордании приехали 150 молодых людей. Это потомки чеченцев, вынужденно оказавшихся в 19-м веке на Ближнем Востоке. Молодежная делегация успела посетить достопримечательности Чечни, побывать на озере Кезеной-Ам, в Шира-Бена, музеях и мечетях. В ночь на вторник в Доме торжеств "Парус", расположенном на берегу "Грозненского моря", я дал ужин в честь гостей", - написал Кадыров.

По его словам, делегаты намерены чаще приезжать в республику как на учебу, так и для ведения бизнеса.

"Участники встречи задавали многочисленные вопросы, многие из которых касались желания получить возможность часто посещать Чечню, учиться, жить, работать и заниматься бизнесом. Гости говорили, что увиденное в Чечне дает им повод с особой гордостью рассказывать о своей родине - Чечне, чувствовать себя везде неотъемлемой частью родного чеченского народа. Напомню, что при встрече король [Иордании] Абдалла Второй высоко отзывается о чеченцах своей страны", - добавил глава региона.