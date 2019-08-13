Около 200 шкур питонов изъяли у пассажиров Домодедово

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники домодедовской таможни изъяли у пассажиров 190 шкур питонов стоимостью более 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"190 шкур редкого вида питонов стоимостью более 1,6 млн рублей изъяли домодедовские таможенники у двоих нарушителей. Первая партия - 103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий длиной от 180 до 210 см - была обнаружена в ручной клади пассажирки рейса Дубай-Москва. Спустя два дня был задержан пассажир рейса Доха-Москва, перевозивший в багаже 87 аналогичных шкур питона длиной от 140 до 445 см", - говорится в сообщении.

По данным ФТС, экспертиза установила, что это шкуры сетчатого питона. В ведомстве подчеркнули, что этот вид рептилий включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Согласно данным пресс-службы, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров") и ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российской Федерации").