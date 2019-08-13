В амурском поселке с памятника погибшим в ВОВ убрали изображения солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Изображение на памятнике воинам Великой Отечественной войны (ВОВ) в поселке Дипкун Амурской области оперативно заменили после критики местных жителей. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель районного совета народных депутатов Максим Ермаков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что после реставрации на памятнике появились изображения солдат в форме НАТО и с винтовками М-16.

"Сегодня представители местных властей демонтировали изображение с силуэтами военнослужащих, которые не относятся к Красной армии", - сказал Ермаков.

Областная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим при реставрации, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника.