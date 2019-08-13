Поликлиники Петербурга за счет бережливых технологий проводят осмотры детей за 1,5 часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Поликлиники Санкт-Петербурга за счет внедрения стандарта "Бережливая поликлиника" организуют профилактические осмотры детей за полтора часа, ранее они могли растягиваться на месяцы. Оптимизация процесса происходит с помощью электронной системы и записи на прием к специалистам при первичном визите к педиатру, сообщила в среду журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"Мы сегодня услышали, что 1,5 часа - максимум времени, которое используют родители для того, чтобы пройти профилактический осмотр. Еще очень важный момент, что заработала электронная система - все, что врач устанавливает, автоматически попадает в электронную базу данных и сопровождает ребенка на всем протяжении его жизни и взросления. Это упрощает время работы с документами, сокращает время, которое врач затрачивал на заполнение бумаг и естественно это время отдается пациенту", - сказала Митянина во время посещения Детского поликлинического отделения № 58 в Невском районе Санкт-Петербурга. Это учреждение одним из первых в городе стало переходить на бережливые технологии.

"Родитель не ходит по кабинетам, не ищет время у врача, - педиатр, который проводит первичный осмотр, он и автоматически записывает к специалистам. Здесь же осуществляется запись на лабораторные исследования и также автоматически результаты лабораторных исследований попадают в карту. Было время когда нужно было в поликлинику прийти, найти этот квиточек с результатами анализов в огромной куче бумаг, - сейчас мы от этого уходим, это все происходит в электронной форме", - отметила вице-губернатор. Она добавила, что в прежние годы профилактические осмотры детей, которые они проходят дважды в первый год жизни, раньше могли растягиваться на несколько дней или месяцев.

В 2018 году число поликлиник Петербурга, участвующих в проекте "Бережливая поликлиника", увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских). В 2019 году на бережливые технологии в городе перейдут все детские поликлиники и 35 взрослых. Окончательный переход взрослых поликлиник на новые стандарты должен завершиться к 2021 году.