МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выход для посетителей Кремля через Спасскую башню будет закрыт с 22 августа по 1 сентября в связи с фестивалем на Красной площади. Об этом говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с проведением на Красной площади и площади Васильевский спуск мероприятий XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 22 августа по 1 сентября 2019 года осуществляться не будет", - отмечается в сообщении.

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади Москвы. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.