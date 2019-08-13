Методические рекомендации для помощи в работе с агрессивными подростками появятся в школах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские школы получат в ближайшее время разработанные министерством просвещения после череды громких трагических случаев в образовательных учреждениях методические рекомендации для помощи в работе с агрессивными детьми. Об этом сообщила во вторник в Горно-Алтайске министр просвещения РФ Ольга Васильева

"Совместно с нашими научными институтами - у нас пять институтов, которые входят в систему Российской академии образования, мы разработали для всех регионов методический комплект, использование которого поможет педагогам и родителям разобраться в причинах такого [агрессивного] поведения и научиться с ними справляться. В самое ближайшее время методические рекомендации будут переданы всем регионам для использования в работе для ранней профилактики того самого девиантного, агрессивного поведения", - сказала Васильева на пленарном заседании августовского совещания педагогических работников Республики Алтай "Реализация национального проекта "Образование" на территории Республики Алтай: задачи и перспективы".

По словам Васильевой, анализ причин, условий и факторов череды трагических событий в школах доказал, что должно быть усилено комплексное взаимодействие между всеми органами учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"Также должна повышаться психолого-педагогическая, методическая компетентность наших учителей, администраций, педагогов-психологов и социальных педагогов. Необходимо проявлять внимание на раннюю профилактику, на создание образовательной среды, которая способствует развитию у родителей и педагогов необходимой компетентности по преодолению агрессивного поведения детей, начиная с самого раннего возраста", - отметила Васильева.

15 января 2018 года в пермской школе №127 один из учеников с товарищем, вооружившись ножами, ранили девять учеников и учительницу. 19 января того же года в школе №5 Улан-Удэ (поселок Сосновый бор) вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. Спустя три месяца, 18 апреля, ученик коррекционного класса в башкирском городе Стерлитамаке пришел в школу с ножом, ранил ребенка, учителя, а потом поджег класс. 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа в Керчи устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой, погиб 21 человек, в том числе сам нападавший, пострадали около 50 человек.