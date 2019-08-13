Команды из шести российских городов приедут на фестиваль воздушных шаров на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Фестиваль воздушных шаров, который стартует в Ессентуках 7 сентября, соберет 15 команд со всей страны, сообщила во вторник пресс-служба Министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

"Открытие большого воздушного шоу пройдет на городском озере Ессентуков 7 сентября и будет сопровождаться общим стартом аэростатов. Зрители увидят ночное свечение и свободный полет. На воздушные баталии 2019 года соберутся 15 экипажей из Краснодара, Ессентуков, Новосибирска, Великих Лук, Москвы, Курска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программа фестиваля воздухоплавания включает в себя спортивную борьбу, которая развернется в небе Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова и Железноводска. Ряд упражнений будет проведен в горных ущельях рядом с Кисловодском и в районе гор-лакколитов.

"Спортивные соревнования состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта "Воздушного биатлона", где пилоты для поражения цели используют лазерные ружья, работающие по принципу Laser Tag. Полеты над городами КМВ можно будет наблюдать неделю, с 8 сентября в утренние и вечерние часы", - поясняется в сообщении.

Минтуризма региона сообщает, что главный приз фестиваля - переходящий кубок "Икар". Пилот-победитель получает также перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота, с вкраплением рубина и нанесением горячей эмали.

О фестивале

Воздушное шоу над Кавминводами будет проходить в 21-й раз. Максимальное количество участников за эти годы достигало 28 команд из разных стран и городов. В числе участников были воздушные пилоты из Украины, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Польши Германии и Армении. На фестивале были представлены более 20 российских городов.

С 2016 года фестиваль стал проходить вместо традиционных трех дней целую неделю, что является самым длинным воздухоплавательным мероприятием в России. Два года назад в программу фестиваля включен кубок Федора Конюхова и Мемориал отца Василия, где пилоты получают небольшой фрагмент оболочки от аэростата, облетевшего Землю.