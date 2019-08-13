Песков сообщил, что Путин не считает митинги в Москве чем-то из ряда вон выходящим

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, нет", - ответил Песков на вопрос, считает ли президент события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "президент, разумеется, обращает внимание на происходящее". При этом Песков отметил, что речь идет о "тех или иных акциях в разных жанрах", которые происходят в столице. "В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения", - заметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль не занимается координацией действий различных ведомств в ситуации с митингами в Москве. "Нет, не нужно искать черную кошку там, где ее нет. Никаких нет центров приятия решений, ведомства выполняют свои функции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, координируются ли в Кремле действия различных структур в отношении участников акций протеста. "Если в том, как ведомства выполняют свои функции, есть какие-то вопросы, то мы вам рекомендуем обращаться именно в эти ведомства", - добавил представитель Кремля.

Он назвал глупым, например, утверждение о том, что судебные приставы взыскивают средства именно с участников протестных митингов, отметив, что они работают и по всем остальным гражданам, являющимся должниками. "В том числе, они работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки", - сказал Песков.

По его словам, администрация президента также "не имеет никакого отношения к повесткам в военкомат". "У нас есть военкоматы, есть Министерство обороны, вы можете туда адресовать свои вопросы на этот счет", - ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о вручении повесток участникам акций протеста.