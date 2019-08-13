Кремль фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и агрессии полицейских

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими. По всем этим случаям ведется проверка. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых кстати ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка, - сказал он, отметив, что правоохранительные органы об этом сообщали. - И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что к сведению принимается и то, и другое. "Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово "насилие", - сказал он. - По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления".

При этом Песков попросил иметь ввиду, что администрация президента "не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет". "Это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решение - это суд, после соответствующего следствия", - подчеркнул он.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.