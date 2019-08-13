ГП: порядок дачи согласия на трансплантацию органов должен быть четко установлен

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядок дачи согласия на трансплантацию органов человека должен быть четко установлен, чтобы не было претензий в адрес медицинских работников. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".

"Хочу отметить, что были выявлены недочеты в плане работы с документами. В марте текущего года Генеральная прокуратура провела плановую проверку в Министерстве здравоохранения, были выявлены определенные нарушения законодательства об охране здоровья граждан <...> Что важно - не были приняты порядок и сроки предоставления медицинских документов и их копий, перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, которые могут оказывать высокотехнологичную помощь, но не включенную в базовую программу ОМС, это тоже осталось вне документарного фиксирования, а также порядок дачи информированного добровольного согласия реципиента или его законного представителя на трансплантацию или пересадку органов и тканей человека. Эта процедура, возможно, будет связана с претензией в адрес медицинских работников, и, конечно же, порядок дачи такого согласия на последующее изъятие органов должен быть четко установлен", - сказал он.

Он также отметил, что Генпрокуратура внесла представление министру здравоохранения Веронике Скворцовой в связи с недостатками правового регулирования ряда вопросов в сфере здравоохранения.