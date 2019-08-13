{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Генпрокуратуре считают, что для интернета вещей нужно законодательное регулирование

Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, это необходимо для борьбы с новыми видами преступлений

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Интернет вещей необходимо законодательно регулировать для борьбы с новыми видами преступлений. Такое мнение высказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Есть преступления, которые опять же пока недостаточно определены законодательно. Например, существует понятие "интернета вещей". Это различные бытовые приборы, которые работают с помощью сети. Но если холодильник или утюг угрозы не представляют, то радио-няню хакеры могут взломать и получать доступ к устройству, что-то сказать ребенку или могут, например, незаконно собирать личную информацию о гражданах через интернет", - сказал он в интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам Куренного, это новые виды преступлений. "Это отдельная перспектива для развития нашей законодательной базы и компетенций правоохранительных органов. Интернет вещей нужно законодательно регулировать", - сказал он.

Теги
Россия
Более двух тысяч туристов приняли участие в популяризации спортивной ходьбы на Хайнане
Согласно плану китайских властей, объем фитнес-индустрии и связанной с ней сферы услуг на острове превысит $2,8 млрд к 2025 году
Читать полностью