В Генпрокуратуре считают, что для интернета вещей нужно законодательное регулирование

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Интернет вещей необходимо законодательно регулировать для борьбы с новыми видами преступлений. Такое мнение высказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Есть преступления, которые опять же пока недостаточно определены законодательно. Например, существует понятие "интернета вещей". Это различные бытовые приборы, которые работают с помощью сети. Но если холодильник или утюг угрозы не представляют, то радио-няню хакеры могут взломать и получать доступ к устройству, что-то сказать ребенку или могут, например, незаконно собирать личную информацию о гражданах через интернет", - сказал он в интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам Куренного, это новые виды преступлений. "Это отдельная перспектива для развития нашей законодательной базы и компетенций правоохранительных органов. Интернет вещей нужно законодательно регулировать", - сказал он.