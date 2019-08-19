Почему рак легкого так сложно распознать

Статистика гласит, что каждый второй заболевший раком легкого умирает в первый год после постановки диагноза и лишь 3-5% переживают пятилетний рубеж. На I и II стадиях опухоль редко дает о себе знать. Во многом это связано с тем, что в легких нет болевых рецепторов. Со временем опухоль разрастается до нескольких сантиметров и может поразить участок плевры и болевые рецепторы в ней. На этой стадии, как правило, метастазы уже проникли в другие органы и ткани. В двух видах рака легкого - немелкоклеточном и мелкоклеточном - на момент постановки диагноза метастазы обнаруживаются у 55% и 72% пациентов соответственно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году рак легкого стал причиной смерти около 2 млн человек во всем мире. В России каждые 10 минут от этого заболевания умирает один человек. Одна из основных причин высокой смертности - поздняя диагностика. Ежегодно в России регистрируется более 62 000 новых случаев заболевания раком легкого, из них на ранние стадии приходится лишь 30%.

Кто входит в группы риска

Основной фактор риска развития рака легкого - курение табака, активное или пассивное. Согласно данным Минздрава, в России курят 29% взрослого населения и около 15% подростков в возрасте от 13 до 15 лет.

С курением связаны 85-90% случаев возникновения новообразований в легких. Среди тех, кто никогда не курил, рак легкого встречается в среднем в 20 раз реже. Согласно оценкам врачей, еще 5% диагнозов спровоцированы загрязнением воздуха: риску подвергаются жители мегаполисов и те, кто находится под воздействием дизельных выхлопов.

У мужчин рак легкого встречается в 4,5 раза чаще, чем у женщин, хотя за последние 10 лет доля заболевших женщин выросла на 2,2%. Средний возраст постановки диагноза - 65 лет, но, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, стоит обратиться к врачу значительно раньше.

"Если мы лечим пациента на первой стадии заболевания, пятилетний рубеж переживает 75% больных, на второй - 50%, на третьей - 20%. Если на четвертой - 4%", - сообщили в НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

"Действия, направленные на прекращение курения, должны стать приоритетом для стран", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, предоставление поддержки курящим, стремящимся побороть пагубную привычку, даст возможность предотвратить "годы изнуряющих болезней и миллионы смертей". Тем, кто не смог бросить курить, специалисты рекомендуют проходить регулярные осмотры после преодоления стажа в "30 пачка/лет" (30 лет курения сигарет по одной пачке в день). Если человек закурил в 20 лет и выкуривал примерно пачку в день, ему следует сделать первый скрининг рака легкого в 50 лет, если он курил по две пачки, то к врачу стоит записаться уже к 35 годам.

Для скрининга рака легкого используют различные инструменты, которые отличаются своей эффективностью. Например, с помощью рентгенографии и флюорографии выявить заболевание на I или II стадиях практически невозможно. Эти диагностические меры не могут снизить смертность пациентов, а просто констатируют факт болезни. Согласно международным рекомендациям, наиболее эффективным методом раннего выявления рака легкого, применяемым при скрининге, является низкодозная компьютерная томография (НДКТ). С помощью НДКТ у врачей, имеющих специальную подготовку, повышается вероятность поставить диагноз на I или II стадиях заболевания. Данные исследований показывают, что при применении НДКТ у групп высокого риска возможно снижение смертности от рака легкого на 26% у мужчин и на 39% у женщин, при этом еще 7% людей удается спасти благодаря выявлению сопутствующих заболеваний.

Международная инновационная компания "Рош" является одной из ведущих компаний в области диагностики и лечения злокачественных новообразований. В поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями компания запускает программу "Дыши полной жизнью", направленную на повышение осведомленности населения и раннее выявление рака легкого в регионах РФ.

Программа стартовала во Всемирный день борьбы против рака легкого 1 августа. В этот день в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" открылась инсталляция "Дыши полной жизнью". Каждый посетитель "Аптекарского огорода" получил пластмассовый шарик одного из двух цветов: черный - если человек курит, голубой - если не курит. Шарик нужно было поместить в прозрачную конструкцию в форме легких человека.

В акции приняли участие 1300 человек. После завершения акции организаторы смогли увидеть, что черные шары выбрали 18% участников. Мероприятие еще раз обратило внимание на то, что курение представляет большую социальную проблему в России и является причиной многих опасных заболеваний.

Акция в "Аптекарском огороде" стала открывающим мероприятием в рамках программы "Дыши полной жизнью". До конца 2019 года запланировано проведение серии скрининговых и информационно-образовательных мероприятий в регионах РФ.