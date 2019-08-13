Пятый форум СМИ России и Китая пройдет на полях ВЭФ-2019

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. V Форум СМИ России и Китая пройдет 3 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила во вторник пресс-служба Фонда "Росконгресс".

"В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко", - говорится в сообщении.

Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе сотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, в 2018 году IV Форум СМИ двух стран прошел в Шанхае во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Китай.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.