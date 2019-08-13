В Генпрокуратуре назвали основные преступления в киберпространстве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Каждое девятое зарегистрированное в РФ преступление совершается с использованием компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей, основные приходятся на мошенничества и кражи. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Статистика впечатляющая. В период с января по июнь текущего года зарегистрировано почти 118 тыс. таких преступлений, количество их растет постоянно. И фактически это уже каждое девятое преступление, которое регистрируется в нашей стране", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". По его словам, в киберпространстве есть классические виды преступлений, которые по сути своей ничем не отличаются от тех, которые совершаются вне компьютерного мира. "Самое популярное преступление в компьютерной среде - это мошенничество. В киберпространстве на мошенничество приходится более 60% преступлений. Причем их число продолжает расти: если в первом полугодии 2018 года их было более 43 тысяч, то в этом году - свыше 53 тысяч", - сообщил Куренной.

По его словам, также значительный рост в этой сфере демонстрируют такие преступления, как кражи. "Рост резкий: с 12 тыс. в прошлом году (за первое полугодие) до 28 тыс. уже в году текущем", - уточнил он. Кражи занимают второе место после мошенничеств. Пиратство в интернете, наоборот, уходит в прошлое. "Есть преступления, которые характерны для этой среды и считаются классическими, но они уже уходят в прошлое, - это так называемое пиратство", - рассказал Куренной.

Количество нарушений авторских и смежных прав снизилось в отчетный период более чем на 18%, составив всего 238 преступлений. На 34% сократились случаи создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ - с 406 до 267.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что законодательно понятие "киберпреступление" никак не определено. "Поэтому мы оперируем понятием преступления, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В результате этого в статистических данных не всегда конкретизируются отдельные виды преступлений, которые могли бы быть отнесены к такой категории", - отметил Куренной.