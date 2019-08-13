Фестиваль "Рок над Волгой" возобновят в 2020 году

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Рок над Волгой" возродится в следующем году и пройдет на стадионе "Самара Арена", возведенном к футбольному чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в компании NCA, которая выступает организатором мероприятия.

"Фестиваль, который можно назвать визитной карточкой Самары, возрождается! И пройдет на нескольких площадках, включая стадион "Самара Арена", уже в 2020 году!" - сказала собеседница агентства.

Возрождение фестиваля также подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "На протяжении нескольких лет ко мне не раз обращались с просьбой вновь провести "Рок над Волгой". Поэтому с момента моего возвращения в регион стал предпринимать необходимые усилия, чтобы вернуть фестиваль, с которым, убежден, не у меня одного связано много воспоминаний. И сегодня могу с уверенностью заявить, что работа увенчалась успехом - "Року над Волгой" быть!" - написал губернатор в своем Instagram.

Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самарской области с 2009 по 2013 года и ежегодно собирал несколько сотен тысяч зрителей. В 2013 году здесь выступала немецкая группа Rammstein, а всего мероприятие в тот год посетили около 700 тыс. человек.