Генпрокуратура выявила в российских регионах нарушения в применении систем фотофиксации

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура выявила в нескольких регионах России нарушения в применении систем фото- и видеофиксации на дорогах страны. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Есть ряд регионов, в которых выявлены нарушения и проведена работа по устранению. Но проверочные мероприятия прокуроров по всей стране еще продолжаются", - сказал он в интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

"В ряде регионов, например, в Дагестане, Ингушетии, Крыму, в Ставропольском крае, Чеченской Республике и еще много где устанавливались факты неэффективного функционирования комплексов. Причина прекрасная - отсутствие финансирования на рассылку постановлений, распечатать негде было. Прокурорами Вологодской, Смоленской, Тюменской областей пресекались нарушения прав граждан, выразившиеся в незаконном привлечении водителей к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, на основании некорректно работающей системы автоматической фотовидеофиксации правонарушений", - сказал Куренной.

Также официальный представитель Генпрокуратуры в качестве примера привел Республику Татарстан, где ранее вскрывались нарушения в деятельности центра автоматической фиксации административных правонарушений республиканского УГИБДД, сотрудники которого допускали нарушения при рассмотрении жалоб на постановления о привлечении к административной ответственности и назначении наказания за превышение установленной скорости движения, зафиксированного комплексами.

"Выявлен факт неэффективного использования комплекса на участке одной из городских магистралей Казани, на котором в 2018 году количество зафиксированных ДТП превысило средние показатели в восемь раз. В этой связи прокуратурой республики в первом полугодии 2019 года опротестовано 17 решений по таким жалобам. Кроме того министру внутренних дел республики внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - добавил он.