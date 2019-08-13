Путин встретится со строителями трассы "Таврида" в Крыму

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочий вторник в Крыму. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".

"Сегодня президент работает в Крыму, - сообщил Песков. - Путин позанимается вопросами дорожного строительства. Он встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одного из крупнейших дорожных проектов - дороги Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть дороги "Таврида". Представитель Кремля уточнил, что это крупнейшая дорожная артерия региона. По словам Пескова, "Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы, и так далее".

В рабочем графике российского лидера запланирована встреча с вице-премьером Ольгой Голодец, сообщил Песков. Путин "получит от нее информацию, как ведется подготовка к строительству культурно-образовательного комплекса в Севастополе". "Вы знаете, это один из федеральных комплексов, всего проект охватывает четыре центра. Это Владивосток, Калининград, Севастополь и Кемерово", - напомнил представитель Кремля. По его мнению, это проекты, направленные на укрепление единства культурного пространства страны, и в данном случае Севастополь - чрезвычайно важен с точки зрения комплексной реализации этой идеи.

Предполагается, что вечером президент посмотрит балет "Спартак". "Сегодня он посетит государственный музей-заповедник "Херсонес-Таврический". Там проходит международный фестиваль оперы и балета, масштабный мультикультурный проект", - сообщил Песков. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя, балет "Спартак" впервые покажут во вторник в Севастополе на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета. Танцовщики из четырех стран, в числе которых всемирно знаменитые артисты, выступят среди руин античного полиса.