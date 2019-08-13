Васильева: количество молодых учителей в российских школах до 2029 года не возрастет

ТАСС, 13 августа. Количество молодых учителей в возрасте от 29 лет не возрастет в российских школах до 2029 года, сообщила во вторник в Горно-Алтайске министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Что смущает и что пугает: количество молодых учителей в возрасте от 29 лет не изменится до 2029 года включительно. Их процент колеблется от 11% до 13% от общего числа [педагогов] и практически не растет", - сказала она, выступая на пленарном заседании августовского совещания педагогических работников Республики Алтай.

Министр пояснила, что причина этого в том, что только 70% поступивших на педагогические специальности получают дипломы, и только половина выпускников "доходят до школы". "Сегодня по стране 39% учителей старше 50 лет", - сказала Васильева, отметив, что это прекрасно, потому что "это наши кадры, это наш золотой фонд, это наставники".

Министр напомнила, что в национальном проекте "Образование" есть отдельный большой федеральный проект, который называется "Учитель будущего". Он направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов, а также на создание действенной системы стимулирования, профессионального роста руководящих, педагогических кадров всей системы российского образования. "В этом направлении к 2024 году во всех регионах будут созданы центры, куда каждый педагог сможет прийти и бесплатно определить свои профессиональные дефициты, получить сформированную индивидуальную образовательную траекторию непрерывного повышения квалификации, после чего сможет повысить уровень профессионального мастерства. Такие центры станут площадками для трансляции всех предлагаемых нацпроектом изменений в регионах", - сообщила Васильева.

По ее словам, уже в 2019 году, с сентября, такие площадки появятся в 11 регионах страны. Также она напомнила, что с 2020 года в российских регионах начинается реализация программы "Земский учитель".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.