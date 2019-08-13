Международная школа "Корни дружбы" откроется в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Международная летняя школа "Корни дружбы наших народов - в нашей истории" с участием молодежи из пяти стран пройдет в Кабардино-Балкарии во второй половине августе. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Михаил Сенич.

"15-21 августа в КБГУ пройдет международная летняя школа "Корни дружбы наших народов - в нашей истории". Проект реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа и кафедрой русского языка и общего языкознания вуза при поддержке Фонда президентских грантов. В работе школы примут участие более 100 школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, журналистов из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Южной Осетии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что школа является одной из составляющих программы фестиваля русского языка и культуры "Мы - россияне", решение о создании которой было принято в 2015 году на научно-практической конференции молодых ученых "Русский язык - основа формирования общероссийской идентичности народов Северного Кавказа". В 2017 году программа включена в культурно-образовательный атлас "100 проектов про чтение - 2017".

По его словам, целью проекта инициаторы называют популяризацию русского языка как средства межкультурной коммуникации и транслятора культурных ценностей. В программе предусмотрены тренинги, мастер-классы, конкурсы по русскому языку и литературе, посещение музеев, фольклорный праздник "Яблочный спас", научный семинар, панельная дискуссия, а также экскурсии. В частности, гости смогут познакомиться с Нальчиком, побывают у памятников Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову и Максиму Горькому, посетят Голубые озера, Приэльбрусье и оздоровительный комплекс Гедуко.