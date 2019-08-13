Более двух тысяч туристов приняли участие в популяризации спортивной ходьбы на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 13 августа. /ТАСС/. Свыше двух тысяч туристов приняли участие в однодневной фитнес-акции по популяризации оздоровительной ходьбы, проведенной властями Линшуй-Лиского автономного уезда (Линшуй) на южном побережье острова Хайнань. Об этом сообщил информационный портал " Наньхайван ".

Мероприятие прошло под лозунгом "Успехи по оздоровлению нации в преддверии 70-й годовщины основания КНР" и было приурочено к национальному Дню фитнеса, который с 2009-го ежегодно отмечается в Китае. Одна из задач - путем пропаганды правильного образа жизни создать на юге курортной провинции популярную зону спортивного отдыха.

"Оздоровительная ходьба - одно из перспективных направлений фитнеса, всемирно популярный вид физической нагрузки в аэробике. Она положительно отражается не только на здоровье, но и на экологии", - сказал глава местного управления по делам туризма, культуры и спорта Чэнь Шихун.

По его словам, оздоровительная ходьба в Линшуе особенно популярна, поскольку маршруты для нее проходят по красивейшим районам острова. "Необходимо, чтобы оздоровительная ходьба способствовала активному занятию фитнесом и служила стимулом для здорового образа жизни всех жителей нашей страны", - отметил Чэнь Шихун.

Международный остров фитнеса

Как объяснила заместитель главы управления Фэн Чжин, власти автономного округа стремятся, чтобы оздоровительная ходьба стала "визитной карточкой" Линшуя и способствовала известности его природных ландшафтов. По ее словам, благодаря этому регион будет привлекать все больше отдыхающих, что стимулирует потребление, развитие ресторанного и гостиничного бизнеса.

Для активизации занятий спортом администрация Хайнаня регулярно проводит состязания по баскетболу, мини-футболу, шахматам и кунг-фу. "Таким образом мы пропагандируем здоровый образ жизни, прививаем общественности хорошие привычки, благодаря которым люди смогут улучшить физическую форму и окрепнуть духовно", - добавила Фэн Чжин.

Согласно плану китайских властей, к 2025 году Хайнань должен стать "образцовым регионом КНР по развитию туризма и спорта, всемирно известным местом для фитнес-отдыха". Предполагается, что к этому времени объем фитнес-индустрии и связанной с ней сферы услуг на острове превысит 20 млрд юаней (более $2,8 млрд).