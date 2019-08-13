Бесплатные такси будут работать в Северной Осетии в годовщину трагедии в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Жители Северной Осетии в дни траурных мероприятий, приуроченных к годовщине трагедии в Беслане, смогут бесплатно воспользоваться услугами такси для поездок из Владикавказа в Беслан, сообщили во вторник в пресс-службе министерства промышленности и транспорта республики со ссылкой на министра Хайдарбека Бутова.

"Мы достигли договоренности с руководителями фирм такси, что в очередную годовщину Бесланского теракта компании "Орион", "Фем", "Позитив", "Лайт" и "Лайк" будут осуществлять бесплатную перевозку людей из Владикавказа в "Город ангелов" и Бесланскую школу №1", - приводятся в сообщении слова Бутова.

Как пояснила ТАСС представитель одного из перевозчиков, компании "Орион", Алина Агузарова, жители республики смогут бесплатно воспользоваться услугой такси в обоих направлениях. "Такси также будет ждать пассажиров, пока они будут находиться в местах траурных мероприятий. В прошлом году, когда проводилась подобная акция, в таких перевозках было задействовано от 30 до 50 машин в день, даже руководство компании выходило на линию, чтобы перевезти как можно больше пассажиров", - рассказала Агузарова.

По ее словам, средняя стоимость поездки из Владикавказа в находящийся в 30 км от него Беслан в обычные дни в среднем составляет 350 рублей.

В пресс-службе министерства промышленности и транспорта региона уточнили, что бесплатные перевозки такси будут организованы во все дни траурных мероприятий - с 31 августа по 3 сентября.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.