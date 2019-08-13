В Минтруде пояснили, что работодатели могут вводить сокращенную рабочую неделю

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда России.

В чем плюсы и минусы?

В будущем мы сможем работать не пять, а четыре дня в неделю.

В будущем мы сможем работать не пять, а четыре дня в неделю. В чем плюсы и минусы?

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Это предложение ФНПР направила на рассмотрение на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Действующим Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом нижней границы не существует. Таким образом в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что этот вопрос подлежит обсуждению с участием профсоюзов и работодателей как сторон социального партнерства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.