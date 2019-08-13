В Еврейской АО выпустили на волю двух прошедших реабилитацию краснокнижных аистов

ТАСС, 13 августа. Сотрудники приморского Центра реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" выпустили на волю двух спасенных ими краснокнижных дальневосточных аистов. Птиц возвратили в природу в окрестностях заказника "Журавлиный", который находится в Октябрьском районе Еврейской автономной области (ЕАО), сообщается во вторник на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Краснокнижные дальневосточные аисты появились здесь [в Центре реабилитации тигров и других редких животных "Тигр"] впервые, и все было сделано для того, чтобы опыт их реабилитации был успешным. Ведь для редких видов, находящихся на грани исчезновения, спасение и возвращение в природу каждой особи играет большое значение. Мы очень благодарны людям, которые не дали им погибнуть на первоначальном этапе, когда птенцы оказались без гнезда и без защиты", - цитируют в сообщении директора департамента охотнадзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

Двух истощенных птенцов из рухнувшего гнезда подобрали жители Лесозаводского района Приморского края в начале июля. Птицы еще не умели летать, и поэтому любой хищник был для них опасен. Люди, спасшие птенцов, отнесли их специалистам охотнадзора Приморского края, а те передали слетков на передержку и реабилитацию в центр "Тигр", где аисты обрели навыки самостоятельной жизни, подросли и научились летать в вольере.

Перед выпуском птиц окольцевали и пометили GPS-передатчиками - устройствами весом 50 граммов с солнечной батареей и лямками, которые крепятся на спину птицы. Работа передатчика рассчитана на 3-5 лет. Реабилитированные аисты стали частью проекта по изучению путей миграции дальневосточных аистов, в рамках которой передатчиками помечено 86 птиц.

О Центре

Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" работает при поддержке Фонда президентских грантов, WWF России, Центра "Амурский тигр", специализируется на помощь диким животным. С 2012 года с участием центра удалось спасти и успешно выпустить в естественную среду обитания 16 амурских тигров, что составляет 4% от всей российской популяции. С 2016 года в центре также прошли реабилитацию 12 гималайских и пять бурых медведей.

Краснокнижный дальневосточный аист

Дальневосточный аист занесен в международную Красную книгу. Его популяция насчитывает около 700 особей в России и 3000 - в мире. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В России он строит гнезда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае. По последним данным, в бассейне реки Амур специалисты обнаружили более 80 новых гнезд.