Путин отметил уникальные ремесла и промыслы Костромской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием региона. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться родным краем, яркими страницами его истории, значимым вкладом в развитие отечественной экономики и сельского хозяйства, науки и культуры, архитектуры и искусства, - говорится в телеграмме. - Щедрая костромская земля подарила России и миру целую плеяду выдающихся ученых и исследователей, писателей и поэтов, меценатов и благотворителей, талантливых представителей творческих профессий". "И, конечно, особо отмечу уникальные ремесла и промыслы, которые зародились здесь много веков назад и сегодня получают дальнейшее развитие", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что нынешнее поколение жителей области достойно продолжает дело своих предшественников и принимает активное участие в реализации ключевых общенациональных задач.

"Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, добиваться серьезных результатов на благо региона и всей страны", - добавил президент.

Костромская область была выделена в самостоятельную административную единицу указом Президиума Верховного Совета СССР 13 августа 1944 года. Она расположена в Европейской части России, граничит с Ивановской, Ярославской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областями. Население региона составляет около 637 тыс. человек.