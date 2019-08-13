Вице-премьеру Италии грозит штраф до €250 тыс. за публикацию в Twitter

ТАСС, 13 августа. Земельный суд во Франкфурте-на-Майне признал, что заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини нарушил права немецкого фотографа Фридхольда Улонска, опубликовав изображение его авторства в своем Twitter. Как сообщает во вторник газета Schwabisches Tagblatt, итальянскому политику может грозить штраф до €250 тыс. или административный арест сроком до шести месяцев.

Речь идет о фото, на котором изображен машинист судна Sea Watch Зёрен Мое. Сальвини, предположительно, скачал фото из сети и совместил с изображениями капитана Каролы Ракете и самого судна.

В самом посте от 28 июня этого года, к которому прикреплено фото, последовательный противник неправительственных миссий по спасению мигрантов в море Сальвини иронизирует над членами экипажа Sea Watch. "Карола, виновная в том, что родилась "белой богатой немкой" и Зёрен (помните? его девиз, кажется, звучал как "оставаться бунтарем, оставаться гнилым") благодарят Демократическую партию (ДП) [находится в оппозиции правительству - прим. ТАСС] за пожертвования для пиратского судна Sea Watch", - написал вице-премьер.

Такая критика вызвана тем, что 12 июня судно Sea Watch под командованием Ракете доставило трех мигрантов в итальянский порт, за что капитан была помещена под домашний арест. Позже Ракете оказалась на свободе после снятия обвинений в сопротивлении военному короблю, однако ее все еще обвиняют в пособничестве незаконной миграции, ей грозит 15 лет тюрьмы.

Фотограф Улонска исходит из того, что Сальвини не впервые публикует без разрешения фото его авторства, изначально предназначенные для продвижения правозащитников из Sea Watch. Как сообщает газета, итальянский политик не отреагировал на предупреждения юристов и не подписал уведомление о прекращении противоправных действий, поэтому в этот раз немецкие юристы решили довести разбирательство до суда. Решение германской инстанции не окончательно, Сальвини может его обжаловать.

Сумма иска сейчас составляет €6 тыс., однако Улонска не знает точно, сколько может стоить его фотография. "Совершенно ясно, что я пожертвую деньги на спасательные операции в море, с особым приветом от господина Сальвини", - цитирует газета фотографа.