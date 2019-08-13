Врачей, которые помогали пострадавшим при ЧП под Северодвинском, отправили на обследование

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты медицинских учреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском в Архангельской области 8 августа, направлены на обследование в федеральный медицинский центр. Как во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, об обследовании попросили сами медики.

Пиковые значения уровня радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа кратковременно достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час при фоновых значениях от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час.

"Правительством Архангельской области реализован комплекс профилактических мероприятий в качестве дополнительных мер контроля по итогам инцидента в районе Неноксы. Мероприятия включают в себя в том числе обследования сотрудников медицинских организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи пострадавшим. Нужно отметить, что необходимость такого обследования высказали сами работники медицинских учреждений. Сотрудники по желанию могут пройти обследование в федеральном центре. Первая группа сотрудников уже направилась для этого обследования. Все расходы на обследование берет на себя правительство Архангельской области. Сама процедура займет два-три дня", - сказали в пресс-службе.

Сколько человек пройдет обследование, неизвестно, как пояснил собеседник агентства, "поскольку это по желанию".

Как сообщил ТАСС информированный источник в медицинских структурах Архангельска, врачи подписали документ по неразглашении информации, для обследования медики направлены в Москву.