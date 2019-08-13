Жителям деревни Ненокса рекомендовали покинуть дома из-за работ на военном полигоне

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти рекомендовали населению деревни Ненокса Архангельской области в среду покинуть свои дома в связи с работами на расположенном рядом военном полигоне.

"От руководства полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям Неноксы было предложено покинуть ее территорию 14 августа. Это обычная практика во время проведения испытаний", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации Северодвинска, в состав которого входит Ненокса, Ксения Юдина.

Собеседница агентства не уточнила, связана ли эвакуация с инцидентом, который произошел на испытательном полигоне 8 августа.

Как пояснил ТАСС начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков, перед проведением испытаний на полигоне проводится подомовой обход. "Обходится каждый дом, людям предлагают покинуть деревню на время проведения работ на полигоне. Люди знают, как это обычно проводится. Если отказался, то расписка, что был уведомлен", - сказал Машенков.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Жертвами возгорания и взрыва во время испытаний ракеты на морской платформе стали пять сотрудников Росатома, трое попали в больницу.