В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют до 36 градусов тепла в Крыму, сообщается во вторник на сайте республиканского Гидрометцентра.

"Такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам температуры, следовательно, есть вероятность их перекрытия. Например, для Симферополя рекорд максимальной температуры для 13 августа остановился на отметке +36,4 градуса и был отмечен в 2017 году, 14 августа +37,4 в 2010 году, 15 августа +36,3 в 2014 году", - говорится в сообщении.

К выходным синоптики ожидают понижения температуры на 6-8 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила ТАСС заместитель начальника республиканского Гидрометцентра Ирина Кириченко.

Ранее сообщалось, что в июле на территории Крымского полуострова были зафиксированы рекордные показатели температуры. В степной зоне температура достигала плюс 35-37 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 2019 год для полуострова может стать самым жарким за всю историю наблюдений.