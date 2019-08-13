Выставка акварелей "Путешествие по Кавказу" открылась в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Выставку акварелей "Путешествие по Кавказу" открыли в краевом музее изобразительных искусств в Ставрополе. В экспозиции представлено порядка 50 работ, изображающих горы Кавказа, сообщили во вторник ТАСС в музее.

"Выставка занимает два зала музея, в экспозиции представлены порядка 50 работ ставропольской художницы Натальи Николаевны Ягуповой. В настоящий момент она входит в пятерку лучших акварелистов края, ранее она не выставляла свои работы в музее изобразительных искусств", - сказал собеседник.

В музее отмечают, что акварели показывают более женский взгляд на суровые горы Кавказа. Картины показывают места, которые посещала художница во время своих путешествий - Теберду, Домбай, Архыз, Лагонаки, Узунскольское и Махарское ущелья в Карачаево-Черкесии и Адыгее.

Выставка "Путешествие по Кавказу" будет работать в музее до 6 сентября. Ягупова является членом Союза художников России и Творческого союза художников России. Художница родилась в Ставрополе в 1963 году, часто проводит мастер-классы для детей. Ее творчество связано со Ставропольским краем и Северным Кавказом.