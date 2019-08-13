Шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и квадрокоптеры поступят в сельские школы КБР

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, 3D-принтеры и комплексы для обучения игре в шахматы получат 27 сельских школ Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году. В центрах образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" будут проходить не только уроки технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), но и кружковые занятия, сообщила во вторник ТАСС начальник управления Минпросвещения региона Марина Мизова.

"Деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" будет направлена на дополнительное образование учащихся, но там можно будет проводить уроки технологии, информатики, ОБЖ, шахматное обучение, здесь будут учить проектированию. Комплексы появятся в КБР впервые в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", общая сумма финансирования составит 43 млн рублей из федерального бюджета", - сказала Мизова.

В школах появятся ноутбуки и современные интерактивные комплексы. Дети смогут познавать мир в шлемах виртуальной реальности, распечатывать свои разработки на 3D-принтерах, научатся пользоваться квадрокоптерами, а азы шахмат будут постигать на традиционных досках с привычными фигурами. В их распоряжении также будут видеокамера и планшеты для медиазоны, а в оборудовании для изучения ОБЖ и оказания первой помощи предусмотрены тренажеры-манекены и необходимые приспособления. "Такого оборудования в школах не было", - уточнила Мизова.

Учителя, которых отобрали для работы в центрах, прошли двухмесячное дистанционное обучение, организованное Минпросвещения РФ, очную образовательную программу во Владикавказе. "Центры имеют штатное расписание со своим руководителем и сотрудниками, операционные расходы идут в дополнение к тем, которые уже школа имеет. У многих из этих школ нет педагогов дополнительного образования, и их будут набирать заново", - отметила собеседница агентства.

Оборудование поступит в высокогорные села Нижний Чегем, Быллым, Кенделен, отдаленные населенные пункты Плановское, Акбаш, Котляревская, Урух - всего в 11 районов региона. В республике потенциально в этой программе могут участвовать 123 школы. "27 школ мы оборудуем в 2019 году, 64 школы - в 2020-2021 годах и будем эту работу продолжать дальше, но надо понимать, что они будут проводить сетевую работу с другими школами, чтобы охват детей был побольше", - уточнила Мизова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.