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Пожар на территории воинской части в Северодвинске
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Военные отменили испытания, из-за которых жителям Нёноксы предложили уехать из деревни

Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков сообщил, что эвакуация не потребуется
Нёнокса, Архангельская область Пресс-служба Администрации Северодвинска
Описание
Нёнокса, Архангельская область
© Пресс-служба Администрации Северодвинска

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили в среду покинуть дома, отменены, покидать населенный пункт не требуется.

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Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

"Завтра никаких мероприятий не будет. Мне отзвонился командир полигона и сказал, что отменяются всякие мероприятия, которые планировались, согласовано с министерством обороны. Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться", - сказал Машенков.

Собеседник агентства отметил, что эвакуация населения Нёноксы на время проведения работ на полигоне - обычная практика.

"Сколько существует полигон, столько мероприятия проводятся таким способом. И люди в Нёноксе знают, что делать", - отметил он.

Теги
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