Военные отменили испытания, из-за которых жителям Нёноксы предложили уехать из деревни

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили в среду покинуть дома, отменены, покидать населенный пункт не требуется.

Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

"Завтра никаких мероприятий не будет. Мне отзвонился командир полигона и сказал, что отменяются всякие мероприятия, которые планировались, согласовано с министерством обороны. Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться", - сказал Машенков.

Собеседник агентства отметил, что эвакуация населения Нёноксы на время проведения работ на полигоне - обычная практика.

"Сколько существует полигон, столько мероприятия проводятся таким способом. И люди в Нёноксе знают, что делать", - отметил он.