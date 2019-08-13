Медучреждения Ставрополья примут 200 молодых специалистов в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Штат учреждений здравоохранения Ставропольского края пополнят 200 молодых специалистов в 2019 году. Начинающие медики завершили обучение в краевом медуниверситете в рамках целевого набора, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора края.

"В этом году в медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых специалистов-медиков - те, кто поступил в 2014-м в Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного по инициативе губернатора целевого набора", - уточняется в сообщении.

В 2019 году на лечебный факультет медуниверситета зачислили 184 человека, также подготовку начнут 90 будущих педиатров и 11 будущих стоматологов. Все они после окончания учебы направятся в поликлиники и больницы районов Ставрополья.

Как сообщалось, потребность в медицинских кадрах в регионе в настоящий момент составляет порядка 1,5 тыс. специалистов. Кадровый дефицит планируется практически полностью ликвидировать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" к концу 2024 года. Программа целевого набора - одно из направлений работы по привлечению молодых специалистов в медицинские учреждения.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.