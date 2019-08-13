Глава Минсельхоза Сербии подтвердил факт вспышки АЧС в стране

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович подтвердил факт вспышки на территории страны африканской чумы свиней (АЧС). Об этом он заявил во вторник в эфире национального телевидения РТС.

По его словам, "АЧС зафиксирована на четырех фермах в селах Рабровац, Велика-Крсна, Кусатак". В радиусе трех километров от этих хозяйств территория объявлена зараженной, сообщил министр, подчеркнув, что речь идет о вспышке, а не об эпидемии.

"Сегодня я подписал приказ, которым утверждается разделение территории страны на регионы, из которых вывоз свинины возможен и из которых он запрещен. С зараженной территории вывоз мяса невозможен. Проводится мониторинг, после доказательства отсутствия заболевания оттуда можно будет осуществлять поставки", - заявил министр.

Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных, штаб-квартира которой располагается в Париже, заявила о четырех возможных вспышках АЧС на территории балканской страны. Три очага, как отмечается на сайте организации, были зарегистрированы в районе Белграда, один - в Подунайском округе. В результате АЧС умерли семь свиней, еще 114 были превентивно уничтожены.

Ранее в рамках борьбы с распространением АЧС в Хорватии приняли решение об отстреле 40 тыс. диких свиней. Ветеринарная служба Боснии и Герцеговины запретила ввоз свинины из Сербии.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.