Муниципальный депутат Янкаускас вновь задержан в Москве после отбытия 10 суток ареста

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Муниципальный депутат столичного района Зюзино и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас, отбывший административный арест сроком 10 суток, вновь задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Василий Кушнир.

"Ему оформляют административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил организации митинга"). Речь идет о его призыве выходить на акцию 27 июля. Ему снова грозит административный арест, на этот раз до 30 суток", - сказал адвокат.

Ранее Янкаускас отбыл 10 суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированном митинге 14 июля в поддержку независимых кандидатов. Перед этим он отбыл еще семь суток ареста за сам факт призыва участвовать в аналогичном мероприятии 27 июля. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации").

14 августа Центризбирком решит вопрос о рассмотрении жалобы Янкаускаса на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Жалоба поступила в избирательную комиссию по истечении отведенного законом пятидневного срока, однако отправлена почтой была вовремя.

В новость были внесены изменения - (18:33 мск) - добавлены подробности.