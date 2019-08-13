СК проверит информацию о перевозке детей из Крыма в Челябинск на полу микроавтобуса

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства небезопасной перевозки детей в Челябинск, возвращавшихся после отдыха в Крыму. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Согласно предварительным данным, 13 августа текущего года в городе Хвалынск (Саратовская область) сотрудники полиции остановили микроавтобус, в котором находились 17 детей. Те подростки, кому не хватило места, сидели на полу. Кроме того выяснилось, что водитель микроавтобуса ехал большое расстояние без сменщика и не делал перерывов.

"В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом выявлено сообщение об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данному факту следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и уточняют, нужна ли кому-нибудь из детей медицинская помощь. Устанавливается владелец транспортного средства, оказывавшего услуги по перевозке детей, проводится опрос водителя и людей, сопровождавших подростков в поездке.