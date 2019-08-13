Крупнейшая на Ставрополье школа откроется 1 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Школа на 1550 мест, которая станет крупнейшей в Ставропольском крае, откроется 1 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства строительства и архитектуры.

"Самая большая школа в Ставропольском крае на 1550 мест сдана в эксплуатацию. Накануне туда завезли учебное оборудование для занятий по изучению основ робототехники, конструированию и проектированию. Школа номер 50 уже 1 сентября распахнет свои двери для учеников", - уточняется в сообщении.

Актовый зал учреждения со светотехническим, кинопроекционным и звукорежиссерским оборудованием рассчитан на 600 зрителей, здесь также есть библиотека, три спортзала общей площадью более 1,2 тыс. кв. м, обеденный и читальный залы, кабинеты психологической разгрузки и зоны отдыха.

"Сейчас в школе продолжается работа по подбору педагогических кадров", - цитирует пресс-служба директора школы Алексея Хитрова.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе планируется ввести в строй три школы, которые примут 3222 ученика. Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях края позволит снизить общий процент обучающихся во вторую смену с 15,6% до 14,5%.

Строительство новых учреждений и создание дополнительных мест в школах в российских регионах идет в рамках нацпроекта "Образование", который рассчитан до 2024 года. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.