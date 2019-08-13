Единый портал правового просвещения россиян планируют разработать в 2020 году

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Разработка Единого портала правового просвещения граждан в России запланирована на 2020 год. Об этом сообщил в среду журналистам в кулуарах форума "ЮрВолга-2019" заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

"Мы рассчитываем, что <…> приступим к разработке прототипа этого портала уже в 2020 году. Портал будет собой представлять, во-первых, концентрацию новых правовых инструментов по оказанию юридической помощи в зависимости от того, какая жизненная ситуация у гражданина, в том числе с использованием новых информационных технологий, таких как голосовые чат-боты, конструкторы электронных документов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Новак пояснил, что портал должен быть интегрирован с порталом Госуслуги, чтобы гражданин мог подать исковое заявление в суд или другие документы. "Кроме того, он должен выполнять функцию маркет-плейса для юристов. Чтобы в случае, если вопрос является не простым, не типовым, где было бы достаточно общения с чат-ботом, порекомендовать человеку, к кому из юристов можно обратиться", - добавил он.

Заместитель министра уточнил, что предполагается интеграция портала со всеми правовыми системами, в том числе с сайтами нотариальных и адвокатских палат. "Кроме того, большую роль этот портал должен сыграть в правовом просвещении граждан. Планируется размещение на нем различных видеороликов, ориентированных в том числе на молодежную, детскую аудиторию, чтобы прививать ценности права, создавать запросы на правоотношения. Чтобы человеку, столкнувшемуся с проблемой, первое, что приходило в голову, - обратиться за юридической помощью", - отметил Новак.

Международный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области и продлится по 14 августа. В программе - мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов. Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы. Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.