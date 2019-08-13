Верификация для некоторых сервисов Google стала возможна по отпечатку пальца

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская компания Google предоставила пользователям возможность использовать отпечатки пальцев для верификации при работе с некоторыми сервисами.

"Пароли в сочетании в автоматизированными мерами защиты, применяемыми Google, помогают обеспечивать безопасность миллиардов пользователей по всему миру, - говорится в сообщении, размещенном во вторник в блоге компании. - Новые технологии, обеспечивающие безопасность, идут на смену паролям, поскольку обеспечивают большую надежность и удобство. В связи с этим мы рады сообщить, что при использовании некоторых сервисов можно произвести верификацию с помощью отпечатка пальца или сняв экран с блокировки вместо того, чтобы вводить пароль. Такая возможность доступна сегодня на устройствах Pixel и в скором времени будет доступна на всех устройствах, использующих операционную систему Android 7+".

Комментируя это заявление, интернет-портал Techradar.com отметил, что хотя отдельные сервисы на базе Anrdroid ранее использовали отпечаток пальца для верификации, нынешнее нововведение Google - первый случай, когда компания допустила использование биометрических параметров для верификации пользователей в интернете.