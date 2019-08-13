Матовников: Дербент может стать туристическим центром европейского уровня

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Дагестанский город Дербент может стать центром притяжения туристов, соответствующим уровню туристических центров Европы, такое мнение на встрече с участниками форума "Машук" высказал полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"У нас есть прорывы [в сфере туризма] - это Дербент. <…> [Механизм государственно-частного партнерства позволяет] сделать Дербент центром притяжения не только с точки зрения того, что в нем посмотреть, но чтобы можно было остановиться, чтобы он соответствовал лучшим стандартам европейского туризма: мини-отели, набережная, морская часть, отдельный аэропорт, дорога", - сказал он.

Матовников также обозначил такие точки развития туристической сферы Дагестана, как горный кластер и спортивное направление. При этом полпред обратил внимание участников форума на необходимость проведения мероприятий по очистке Каспия и ремонту очистных сооружений.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселения на данной территории существовали более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-кала.

В настоящее время объявлен конкурс на разработку мастер-плана Дербента. Предполагается, что ставка при разработке мастер-плана будет сделана на создание пешеходных маршрутов, которые будут способствовать развитию исторического туризма в городе, включающего посещение культовых объектов трех религий, а также культурных центров и старых районов города.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.