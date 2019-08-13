Власти Новгородской области прокомментировали попадание Новгородского Кремля в рейтинг CNN

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассчитывают, что Новгородский Кремль, вошедший в подборку самых красивых замков мира по версии CNN International, способен привлечь регион значительно больший приток иностранных туристов, чем существует сейчас. Об этом ТАСС сообщил региональный министр инвестиционной политики Денис Носачев.

Новгородский Кремль вошел в подборку самых красивых замков мира по версии CNN International. Вместе с Новгородским детинцем красивейшими местами названы древний японский замок Химэдзи, Родосская крепость в Греции, шведский Кальмарский замок. Всего в списке 21 объект.

"Подобные рейтинги - хороший инструмент для продвижения туристского потенциала на международных рынках. Полагаем, что публикация в издании CNN International будет способствовать увеличению интереса иностранных туристов к Новгородскому Кремлю и в целом к Великому Новгороду, как одному из старейших городов России", - сказал Денис Носачев.

Он добавил, что Новгородская область в прошлом году активно сотрудничала с различными СМИ, демонстрируя российским и зарубежным журналистам достопримечательности региона, которые способны заинтересовать туристов.

"В результате за шесть месяцев текущего года Великий Новгород посетили около полумиллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года турпоток вырос на 4%", - добавил Носачев.

В Новгородской области располагается более 30 объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Ансамбль Новгородского Кремля входит в их число. Новгородский детинец - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь крепости внутри стен - более 12 га. В ней располагаются: древнейший храм России Софийский собор, Владычная (Грановитая) палата. В центре Кремля располагается памятник "Тысячелетие России".